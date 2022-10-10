В Москве и Подмосковье стали чаще сдавать квартиры после начала мобилизации А вот спрос на съем падает, и это означает как минимум рост скидок

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С начала частичной мобилизации в Москве и Подмосковье резко выросло число сдаваемых квартир. В то же время спрос на них упал. В результате, особенно в последнюю неделю сентября, часть людей начали сдавать жилье по минимальным ценам. Подробнее о ситуации в столичном регионе и в России в целом — в материале NEWS.ru.

Москва и Подмосковье

В первую неделю после начала мобилизации в Москве и Подмосковье стали появляться объявления о срочной сдаче квартир с открытой ценой (клиент мог ее диктовать), сказал NEWS.ru эксперт по аренде недвижимости компании «Этажи» Андрей Сердюк. Сдаваемых квартир стало больше, а спрос на них резко упал на 10–15%. Впрочем, он всегда падает в конце сентября, добавляет эксперт.

Сейчас рынок аренды постепенно стабилизируется в отношении всех показателей, количество объектов со срочной сдачей по минимальной цене сводится к минимуму. Объем предложения постепенно растет, при этом спрос чуть восстановился и сейчас ниже всего на 8–10% относительно аналогичного периода прошлого года, — говорит Сердюк.

Но даже такая ситуация позволяет найти квартиры со ставками аренды на 5–10% ниже, чем в августе, отмечает представитель «Этажей».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно те же тенденции фиксирует директор управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова. В среднем с 21 сентября по 5 октября число желающих сдать свою квартиру выросло на 5%, а вот потенциальных съемщиков, напротив, стало на 7% меньше. Однако понижения средней стоимости аренды пока нет, добавляет Полякова, а некоторые даже немного повышают цены. Примерно о том же говорят в компаниях «Этажи», МИЭЛЬ и «Мир квартир».

Но важно другое: несмотря на отдельные случаи, арендодатели в массе своей перестали поднимать цены. Хотя в первые недели сентября они оценивали свои квартиры на 10% дороже, чем летом и весной, отмечает Полякова.

Другие регионы

В крупных городах России ситуация разная и единого тренда сейчас нет, говорит представитель «Этажей» Андрей Сердюк.

Например, в Воронеже мы отмечаем сохраняющийся высокий спрос на аренду жилья, а в части крупных городов и вовсе есть сезонный дефицит доступного предложения, и здесь ставки аренды стабильно продолжают расти на уровне 0,5—6% в месяц. Так, за прошедший месяц средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Омске, Новосибирске и Волгограде выросла на 6%, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — на 5%, в Казани — на 3%. Однако есть и города, где ставки аренды уже подверглись сезонной коррекции, например в Перми они снизились на 2%, — рассказал аналитик.

Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге по итогам месяца выросла на 0,22%.

То, что цены на аренду в среднем по России продолжают небольшой рост, подтверждает и гендиректор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. За первые две недели после начала мобилизации аренда однушек в среднем подорожала на 1%, «двушек» — на 0,5%, «трешек» — на 0,3%. Но сдаваемых квартир в целом стало больше на 4%, чем до мобилизации.

Проследить какой-то тренд в связи с мобилизацией трудно. С одной стороны, съемные квартиры покинули те, кто уехал из страны или мобилизовался, с другой — те, кто хочет уклониться, стали снимать квартиры, чтобы не жить по прописке. Но главное, две недели — это для долгосрочной аренды очень маленький срок, чтобы что-то стало ясно, — заключил Луценко.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Что будет дальше

В «ИНКОМ-Недвижимости», говоря о Москве и Подмосковье, отмечают, что с понижением спроса на рынок всегда приходят скидки и другие преференции арендаторам. И если ситуация не изменится в ближайшее время, бонусов для квартиросъемщиков станет больше.

Андрей Сердюк подтверждает, что жители Московского региона все чаще ищут арендаторов и конкуренция за них растет.

Ставки аренды в ближайшее время будут находиться под прессингом, и мы не исключаем их возвращения к уровням начала 2022 года, — добавил аналитик.

Также на рынок будут влиять те арендаторы, которые снимали жилье год, полгода назад и теперь начнут искать более дешевые варианты.

Однако в последние месяцы арендные ставки в России растут, отмечает гендиректор «Мира квартир» Луценко.