В Минфине пояснили, для кого сохранят семейную ипотеку Замминистра финансов Чебесков: семейную ипотеку частично сохранят до 2030

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в правительстве РФ еще прорабатывают детали продления семейной ипотеки, окончательного решения относительно параметров льготой программы пока нет, заявил NEWS.ru заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К примеру, обсуждалась отмена льгот для россиян с высокими доходами. Тем не менее ипотеку под 6% годовых сохранят до 2030-го для семей с детьми до 6 лет.

Программа семейной ипотеки для россиян с детьми до шести лет под 6% годовых в любом случае будет продлена до 2030 года. Предлагались и обсуждались разные варианты [ограничения семейной ипотеки]. В том числе ограничение выдачи ипотеки семьям с высокими доходами. На данном этапе сказать что-то по этому поводу я не могу, — заявил Чебесков, отвечая на вопрос нет ли элемента дискриминации в предлагаемых новых требованиях к заемщикам.

Он также отметил, что финальные параметры будущей семейной ипотеки сейчас определяются руководством страны.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти России обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы. Политик утверждал, что продлевать программу будут для семей с детьми младше шести лет. Также чиновники думали над тем, чтобы сделать семейную ипотеку доступной меньшему количеству людей, чтобы сдержать ажиотажный спрос и рост цен на жилье. Минфин, к примеру, предлагает после 1 июля 2024 года повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми от шести лет.