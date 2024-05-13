В России могут привязать условия по семейной ипотеке к числу детей Хуснуллин: условия по семейной ипотеке могут привязать к числу детей в семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти России обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Выступая в Госдуме политик заявил, что продлевать программу будут для семей с детьми младше шести лет, передает ТАСС.

Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии, — приводит агентство слова Хуснуллина.

Исполняющий обязанности зампредседателя правительства РФ раннее заявил, что варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет обсуждаются и могут быть представлены в ближайшее время. Марат Хуснуллин уточнил, что над подготовкой соответствующих предложений работает Министерство финансов России.

Ранее выяснилось, что после 1 июля 2024 года семьи с детьми ждут другие изменения. Ставка по семейной ипотеке может быть увеличена до 12%. В настоящий момент заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Министерство финансов, в свою очередь, обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.