В Госдуме раскрыли, когда сделки с микродолями считаются законными Депутат ГД Чаплин: микродоли в квартире законны, если они получены в наследство

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Запрет на оформление в собственность доли менее шести кв.м. не распространяется на случаи, когда часть недвижимости досталась собственнику в порядке наследования, пояснил в комментарии NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Также запрет не актуален в случае приватизации или вложения маткапитала.

В законодательстве все же закреплены случаи, когда допускаются доли менее шести кв.м. Например, когда квартира досталась по наследству нескольким наследникам в равных долях и каждый унаследовал три-четыре кв.м. Также законным считается, если маленькие доли собственности появились в результате приватизации или доли выделили после вложения маткапитала, — пояснил Чаплин.

В России с сентября 2022 года действует запрет на микродоли. Минимальная доля собственности в жилье должна быть не менее шести кв.м. Если доля будет меньше, то Росреестр не зарегистрирует право собственности, а сделка не будет считаться законной. Чаплин пояснил, что продавцам жилья стоит быть внимательными, когда одну квартиру покупают сразу несколько человек.

Если в договоре будет прописано, что одному из новых собственников принадлежит менее шести кв.м., то сделка будет считаться ничтожной. Мошенники зачастую проворачивают разные схемы именно с долями, в итоге продавец еще и платит неустойку, — говорит депутат.

Также Чаплин пояснил, что, если микродоли уже были в собственности до введения запрета, то все сделки с ними считаются законными. Владельцы микродолей для защиты своих прав могут ссылаться на п. 1.1 ст. 30 ЖК РФ.

В марте депутаты Госдумы предложили дать родителям возможность заключить договор мены с ребенком, которому принадлежит доля в недвижимости. Один из авторов инициативы, депутат Татьяна Буцкая уточнила, что с помощью договора мены семья сможет обменять долю ребенка на долю в квартире родственников.