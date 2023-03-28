В Госдуме предложили упростить продажу жилья с детьми-дольщиками Депутат Буцкая: заключение договора мены с детьми упростит продажу купленного на маткапитал жилья

Депутаты Госдумы предложили дать родителям возможность заключить договор мены с ребенком, которому принадлежит доля в недвижимости, сообщает «Парламентская газета». Законопроект упростит процесс продажи купленного на маткапитал жилья. Одна из авторов инициативы депутат Татьяна Буцкая уточнила, что с помощью договора мены семья сможет обменять долю ребенка на долю в квартире родственников.

Например, если семья захотела продать квартиру, купленную на маткапитал, но опека отказала, она сможет поменять долю ребенка на долю в квартире бабушки или сестры. И после этого уже спокойно продать квартиру, где все собственники совершеннолетние, — пояснила Буцкая.

Согласно законодательству, если семья вкладывает в покупку жилья маткапитал, то ребенок должен получить в нем долю. Эта норма серьезно осложняет процесс продажи. Чтобы переехать в новую квартиру, родителям ребенка необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства, однако они могут ответить отказом. В связи с этим депутаты разработали поправки в Гражданский кодекс, благодаря которым родители, опекуны или попечители, их супруги и близкие родственники смогут заключать договор мены с ребенком. Это облегчит процесс продажи жилья без умаления имущественных прав несовершеннолетних, а также снимет дополнительную ответственность с органов опеки.

Одна из авторов инициативы, депутат Светлана Разворотнева добавила, что правительство дало положительный отзыв о текущей редакции законопроекта. В течение двух недель его планируют вынести на экспертный совет «Единой России».

Юрист Петр Гусятников ранее рассказал, что оформление недвижимости на ребенка может создать массу неудобств, потому что в таком случае до его совершеннолетия ее нельзя будет продать без согласия органов опеки и попечительства. Он добавил, что для закрытия подобной сделки ребенку нужно предоставить равноценное имущество, в противном случае ведомство не одобрит ее. Однако даже в случае выполнения всех условий, выполнение сделки может сильно затянуться из-за сбора документов и вынесения решения, которые, как правило, продолжаются около полутора месяцев.