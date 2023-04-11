Россиянам рассказали, когда подешевеет жилье В Департаменте строительства предсказали падение стоимости жилье в ближайшие пять лет

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Цифровизация сферы недвижимости приведет к падению цены на жилье примерно на 10%, рассказал NEWS.ru руководитель Центра компетенций Департамента строительства города Москвы Павел Часовских. По его мнению, снижение цен в России можно будет наблюдать в ближайшие пять лет.

Я уверен, что цифра приведет к снижению [стоимости. — NEWS.ru]. Это, наверное, 10%, — сказал Часовских.

Он добавил, что цифровизация процесса проектирования и строительства также поможет ускорить процесс возведения жилья и минимизирует риски ошибок, приводящих к тяжелым последствиям. Часовских также сообщил, что цифровые технологии позволяют сделать процесс возведения нового дома экологичнее.

Ранее стало известно, что годовой рост рынка недвижимости в Дубае составил 70%. Исполнительный директор агентства недвижимости Est Capital Дмитрий Теплых объяснил NEWS.ru, что это обусловлено налоговой политикой региона, отсутствием санкционных ограничений, высоким уровнем жизни и отличными условиями для бизнеса. По словам эксперта, некоторые объекты могут показывать доходность до 40%.