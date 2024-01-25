Россиянам рассказали, когда подешевеет ипотека Эксперт ГК «Миэль» Ибрагимова: ставки по ипотеке могут снизиться к концу года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рыночные ипотечные ставки могут снизиться к концу 2024 года вслед за снижением ключевой ставки, заявила NEWS.ru директор ипотечного центра ГК «Миэль» Юлия Ибрагимова. По ее прогнозу, к концу декабря ставка ЦБ может опуститься до 12%. При этом в лучшем случае она пойдет вниз уже в конце первого квартала, считает эксперт.

По оптимистичным прогнозам, уже к концу первого квартала 2024 года начнется снижение ключевой ставки. К концу года она может снизиться до 12%. Коммерческие банки будут следовать за действиями ЦБ, — сказала Ибрагимова.

По ее словам, высокие ставки по ипотеке — не приговор, однако этап, связанный с ужесточением требований к заемщикам и повышением ставок, мы проходим уже не в первый раз.

Не думаю, что этот период продлится долго. Рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, — отметила она.

У тех, кто брал кредит по высокой ставке, вновь появится возможность его рефинансировать и, возможно, не один раз, считает Ибрагимова.

Как ранее пояснила NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, Центробанк дал понять, что в 2024 году ставки будут двузначными. При отсутствии новых шоков и при замедлении инфляции ключевая ставка опустится к концу 2024-го до 10–11%, полагает она. Если снижение текущих темпов инфляции будет идти медленно, она может оставаться на текущем уровне до середины года или даже дольше, предположила аналитик.

Другие эксперты прогнозируют, что регулятор начнет снижать ставку с середины весны или чуть позже, а до этого она будет оставаться высокой, но не выше 17–18%.