Риелтор рассказал, когда выгоднее всего купить квартиру в 2024 году Риелтор Вихлянцев: квартиры на вторичном рынке продолжат дешеветь до конца лета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторичный рынок жилья в России находится в зоне падения, рассказал NEWS.ru член совета Гильдии риелторов Москвы, риелтор Роман Вихлянцев. По его словам, такая ситуация будет продолжаться до конца лета и только осенью, возможно, цены начнут подниматься.

Вторичный рынок находится в зоне падения, это продолжится до конца лета, осенью ситуация стабилизируется, возможно, цены немного пойдут вверх, — говорит он.

Что касается новостроек, то цены на них понижать не планируют, предупреждает эксперт. В данное время имеются предложения лишь с точечными скидками на некоторые объекты, так как продажи стоят на месте.

Если вы задумываетесь о покупке недвижимости, лучше это сделать до конца июля, в августе цены начнут расти. В период июнь — июль продавцы еще будут торговаться, — советует Вихлянцев.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. По его словам, если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий отметил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.