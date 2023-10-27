Риелтор раскрыл, какие квартиры не нужно покупать в Москве Риелтор Кулагин посоветовал не приобретать квартиру в густонаселенном районе

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При выборе квартиры для покупки в Москве лучше отказаться от недвижимости, расположенной в густонаселенном районе, посоветовал риелтор Андрей Кулагин. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что в таких домах обычно большое количество микростудий, которые подходят для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания семьей.

Так называемые «человейники», когда в одном доме тысяча квартир, состоящих из микростудий. Если покупать под сдачу в аренду — нормально. Но для семьи и жизни вариант спорный. Такие районы из-за высокой концентрации людей и низких ставок аренды привлекают маргинальных жильцов, — пояснил Кулагин.

Эксперт отметил, что опасно приобретать квартиры, которые продают по доверенности. Собственник может даже не знать, что на его имя получили документ. Кроме того, среди владельцев может оказаться человек, отбывающий наказание в колонии. После его выхода на свободу новый владелец может столкнуться с проблемами, если бывший заключенный заявит, что не получил свою долю, предупредил риелтор.

В продаже также часто появляются квартиры, доставшиеся в наследство. На столичном рынке их число увеличилось после пандемии коронавирусной инфекции. Кулагин пояснил, что дела о наследстве не имеют срока давности. Если через какое-то время найдется родственник, который будет претендовать на долю в квартире, у покупателя возникнут проблемы. Риелтор советует подстраховаться, взяв с продавца нотариальную расписку, что он — единственный наследник.

Стоит отказаться и от покупки квартиры с неузаконенной перепланировкой, особенно если это касается газифицированных домов. Кулагин добавил, что с осторожностью стоит отнестись к семейной паре собственников, которые находятся в стадии развода. Один из супругов может оспорить сделку.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что перед покупкой квартиры следует убедиться в отсутствии перепланировки. В случае если она была проведена, нужно уточнить, соответствует ли перепланировка требованиям безопасности.