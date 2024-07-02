«Работать круглосуточно»: россиянам дали совет в связи с ипотекой под 19% Экономист Кульбака: для ипотеки под 19% россиянам нужно работать круглосуточно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выплачивать ипотеку под 19%, россиянам придется работать круглосуточно, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что также можно найти работу в компаниях, которые платят достаточно, чтобы закрывать ипотеку. По его словам, это довольно сложно, так как работа будет трудной.

Здесь универсальный метод для россиян может быть только искать работу, которая дает такой доход. Но это означает, что вы должны работать круглосуточно, либо надо искать работу в компаниях, которые платят такие деньги. Это будет либо очень тяжелая работа, либо работа в очень крупных городах. Это довольно сложно, но это следствие наших экономических проблем, — высказался экономист.

Кульбака ранее выразил мнение, что для ипотеки под 19% необходимо зарабатывать не менее 200 тысяч рублей. Он отметил, что некоторым людям будет выгоднее продолжать снимать квартиру, в то время как кому-то лучше взять ипотеку, чтобы деньги не сгорели.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко до этого объяснила, что льготную ипотеку решили отменить, так как из-за нее выросла цена за квадратный метр. Эксперт считает, что сейчас подобная мера больше вредит, чем помогает строительной отрасли.