Финансист Емельянов предостерег россиян от покупки жилья в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокий спрос на рынке недвижимости, обеспеченный ипотечными субсидиями от государства, делает невыгодной покупку жилья в настоящий момент, заявил финансист Валерий Емельянов. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал 2024 год в целом неудобным для подобных приобретений.

Государство накачивает отрасль деньгами, не давая упасть спросу. Если нет острой необходимости в покупке квартиры, лучше сейчас не брать ее ни в каком виде, — сказал Емельянов.

По его мнению, лучше дождаться отмены государственных программ и падения цен до уровня, который сделает возможным для населения покупать жилье самостоятельно. В случае, если приобретение квартиры необходимо прямо сейчас, то следует понимать, что ее реальная цена может сильно упасть.

Если есть сумма на первый взнос, лучше положить ее на вклад и подождать, когда рынок недвижимости в России остынет, а ставки по ипотеке вернутся в норму, — добавил он.

Ранее экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала о предпочтениях квартиросъемщиков в Москве. Она провела сравнительный анализ, в ходе которого выяснила, что они меньше всего ориентированы на показатель квадратных метров жилья. При этом сумма арендной платы на рынке столицы практически равна, когда речь идет о студии в новостройке и «трешке» во вторичном фонде.