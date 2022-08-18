Эксперт: массовые распродажи квартир в новостройках России начнутся осенью

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

К октябрю-ноябрю застройщики захотят спасти свой бизнес от банкротства из-за низких доходов и начнут массово распродавать квартиры по себестоимости, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости Ксения Аверс. По ее словам, некоторые стройплощадки уже заморожены, а дальше ситуация с продажами у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, чем сейчас.

Те, кто захочет выжить, начнут сливать какие-то объекты по себестоимости. Начнутся распродажи. Сначала это будут «точечные предложения», потом — к октябрю-ноябрю — они приобретут массовый характер. Когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком. Если они не смогут выполнять свои обязательства перед банками, начнутся банкротства, — сказала эксперт.

Аверс пояснила: если сравнивать первое полугодие этого года и прошлого, то продажи у агентств недвижимости упали на 80–85%. И если новостройки еще как-то продаются, то рынок вторички «лежит».

И по выдаче ипотеки большое число отказов. Декларируется куча программ (льготных и субсидированных ставок. — NEWS.ru), но по факту перед сделками банки начинают, к примеру, завышать размер первоначального взноса до 35%, и сделки срываются. Банки боятся кредитовать, потому что понимают, что у застройщиков нет поступлений и строить им будет не на что, — сказала она.

Ранее экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин также советовал повременить с покупкой жилья до 2024 года из-за пока что слишком высоких цен. И быть осторожнее с покупкой новостроек: в кризис их могут просто не достроить.

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