«Со справкой от психиатра»: экономист раскритиковал рост ставки по ипотеке Экономист Беляев: молодые семьи не смогут взять льготную ипотеку со ставкой 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодые семьи не смогут взять льготную ипотеку, если ставка будет составлять 12%, уверен кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что таким образом понятие «семейная льготная ипотека» останется только на бумаге.

Смысл семейной ипотеки и есть в том, что она оформляется под льготный процент, который молодая семья может себе позволить. 12% — это та ставка, которую обслужить средней российской семье практически невозможно. Таким образом, понятие этой семейной льготной ипотеки останется только на бумаге, — пояснил экономист.

По его словам, на практике вряд ли кто-то сможет взять такую ипотеку. Эксперт предположил, что такие условия могут подойти только семьям, у которых есть стартовый капитал от продажи другой недвижимости или высокие зарплаты. Беляев уточнил, что таких крайне мало.

Молодежь должна развиваться, работать, повышать демографию, а такой высокий процент перечеркивает все это. Это не просто не выгодно, это запретительная ставка. Под такие проценты ипотека должна выдаваться только со справкой от психиатра, — заключил эксперт.

Замминистра финансов Иван Чебесков ранее рассказал, что Минфин России предлагает после 1 июля 2024 года повысить до 12% годовых ставку по льготной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. По его словам, ипотека под 6% будет продлена только для семей, где есть дети младше шести лет.