Брокер оценил влияние роста ипотечных ставок на стоимость арендного жилья Брокер Ракута: россиянам не стоит ожидать снижения цен на аренду в 2024 году

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Текущий, 2024-й год станет для России годом арендного жилья из-за роста ставок по ипотечным кредитам до 16–18%, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» брокер Дмитрий Ракута. По его словам, декабрь и январь являются самыми жаркими месяцами для арендного бизнеса на фоне активизации внутреннего туризма. При этом эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит ожидать снижения арендной стоимости.

Декабрь и январь в России — самые жаркие месяцы с точки зрения арендного бизнеса. Активничает внутренний туризм, в крупных мегаполисах спрос на аренду до и в период праздников растет. Но что касается долгосрочной аренды при ставках по ипотеке в 16–18%, 2024 год будет годом арендного бизнеса в России. При этом дешевле она не станет, — сказал он.

Ракута объяснил, что потенциальные покупатели недвижимости в 2024 году отложат сделки из-за высокой ипотечной ставки, что приведет к росту спроса на арендное жилье. По его словам, при уменьшении количества предложений ставки аренды будут расти.

По оценкам Ракуты, самая дорогая аренда сейчас наблюдается в Нижнем Новгороде. Так, в 2023 году ставки съема жилья в этом городе выросли на 50%. Также сильный рост показали цены в Челябинске (на 40%), в Новосибирске (на 34%) и Ростове-на-Дону (на 30%).

Ранее сообщалось, что российские банки отказали 41% граждан, желавших приобрести недвижимость в ипотеку в 2023 году. По словам специалистов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на рынке новостроек отказы получал каждый второй россиянин, а на рынке «вторичек» — каждый третий. Отмечается, что статистика не включает в себя данные по выдаче ипотечных кредитов Сбербанком.