Адвокат рассказала, когда лучше отказаться от покупки квартиры Адвокат Саркисян: лучше не покупать квартиру при незаконной перепланировке

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Лучше отказаться от покупки квартиры, если ее техническая документация не соответствует реальному состоянию, например, сделана незаконная перепланировка, рассказала aif.ru адвокат Лала Саркисян. По ее словам, также нужно обратить внимание на зарегистрированных в квартире людей, так как некоторых жильцов будет тяжело из нее выписать.

В первую очередь не следует приобретать квартиру, если техническая документация не соответствует ее реальному состоянию. То есть в квартире проводились самовольные и незаконные перепланировки, либо присутствуют незаконно подключенные коммуникации, — объяснила эксперт.

Адвокат отметила, что также лучше отказаться от покупки жилья, если нет согласия на его продажу от совладельца квартиры. По ее словам, нужно проверить, кто еще зарегистрирован в ней: если это пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние дети, то могут возникнуть трудности.

Они будут иметь право регистрации и проживания в квартире даже в случае ее приобретения другим лицом. Естественно, в таком случае необходимо отказаться от сделки, — добавила Саркисян.

Если за квартирой есть долги по коммунальным платежам, также не рекомендуется ее покупать, подчеркнула специалист. Кроме того, от жилья лучше отказаться, если ее собственник находится в процессе прохождения процедуры банкротства, подытожила адвокат.

Ранее генеральный директор ФСК «Регион» Алексей Алмазов заявил, что предпосылок для падения цен на жилье в России сейчас нет. По его мнению, в условиях растущей себестоимости строительства и рабочей силы, а также высокой ключевой ставки у застройщиков нет возможности снижать цены.