Женщин в Афганистане будут забивать камнями за измену

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Женщин в Афганистане будут до смерти забивать камнями за измену, передает The Telegraph. Лидер «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Хайбатулла Ахундзада заявил, что права, которые Запад требует для женщин, противоречат жесткой интерпретации шариата. Некоторых афганцев это возмутило, они призвали международное сообщество усилить давление на талибов.

Все это против вашей демократии, но мы продолжим это делать. Мы оба говорим, что защищаем права человека — мы делаем это как представители Бога, а вы — как представители дьявола, — говорил Ахундзада.

Происходящее прокомментировала бывшая госслужащая Тала, признавшись, что не чувствует себя в безопасности. Каждое утро, по ее словам, начинается с потока приказов, налагающих на гражданок страны строгие правила.

Мы, женщины, живем в тюрьме, и талибы с каждым днем ​​делают ее для нас все меньше, — поделилась она.

Тем временем постпред живущей по законам шариата Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз Альвасил стал главой комиссии по статусу женщин. Страна остается одной из стран, где их политические и гражданские права ограничиваются законодательно.