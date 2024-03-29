Живущее по шариату королевство возглавило комиссию по правам женщин в ООН Guardian: Саудовская Аравия возглавила комиссию по правам женщин в ООН

Фото: Mark Joseph Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постпред Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз Альвасил стал главой комиссии по статусу женщин, сообщает The Guardian. Альвасил оказался единственным кандидатом на пост, его назначение одобрили единогласно.

По данным газеты, в организации не проводили полноценного голосования. Постпред Филиппин Антонио Мануэль Лагдомео, председательствовавший на заседании, спросил других участников, есть ли у них возражения. Ответа не последовало, тогда он констатировал, что возражений нет, и заявил о принятии решения.

Саудовская Аравия остается одной из стран, где политические и гражданские права женщин ограничиваются законодательно. Королевство живет по законам шариата.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что группа депутатов готовит законопроект о защите чувств женщин по аналогии с законом об оскорблении чиновников. Причиной для такой инициативы стал ряд заявлений госслужащих в отношении женщин, не готовых рожать.

Даванков отметил, что с подобными заявлениями выступают в основном мужчины, которые не знают, по каким причинам женщины идут на прерывание беременности. Он отметил, что санкция за нарушение по этой статье будет подразумевать штраф, максимальный размер которого составит 100 тысяч рублей.