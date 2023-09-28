Землетрясение произошло на юго-востоке Турции Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило в Twitter (X) управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Очаг подземных толчков залегал на глубине 14,37 км.

Землетрясение произошло в 09:18 по местному времени (совпадает с московским) в районе Эльбистан.

Вечером 8 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек.

В ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам случившегося. Землетрясение нанесло значительный ущерб известным музеям и мечетям страны.

Позднее в Марокко зафиксировали афтершоки после сильного землетрясения. Один из них был магнитудой 4,5 и произошел в 77 км к юго-западу от Марракеша. Второй афтершок, магнитудой 3,9, был зафиксирован на глубине 10 км также рядом с городом Марракеш. Кроме того, профессор геологии Университета Абдельмалека Саади в Танжере Тауфик аль-Мурабит отмечал, что последующие афтершоки будут иметь магнитуду меньше 5 баллов.