Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на северо-западе Турции

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В городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщили в пресс-службе управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в районе Гелйака в 19:57 по местному времени (совпадает с московским).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5,39 км. О пострадавших и возможных повреждениях зданий не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Афганистана. Эпицентр стихийного бедствия находился в 34 км от города Герат. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее в 28 км к северо-западу от Герата произошло еще одно землетрясение.

7 октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился в 42 км к северо-западу от Герата. В результате на территории провинции было разрушено несколько деревень, по меньшей мере 2445 человек погибли. Еще 2440 жителей получили ранения.

Как уточнили представители провинциального управления Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, из-за подземных толчков были разрушены 1983 здания. В районы, пострадавшие от землетрясения, направили десять спасательных бригад.