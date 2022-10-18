Зачем хиджаб, сестра? В ЕС нарастает движение мусульман-реформистов Ислам предусматривает для женщины гораздо больше свободы, чем принято считать, полагают реформисты

Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Верховный суд Евросоюза постановил, что компании имеют право запрещать ношение хиджаба (исламский головной убор, покрывающий голову и шею) своим сотрудницам, если решение принимается в общем порядке, а не для дискриминации отдельного человека. Такой вердикт был вынесен после разбирательства, длившегося с 2018 года, когда мусульманка, живущая в Бельгии, подала в суд жалобу на дискриминацию на компанию по обслуживанию домов SCRL, в которой она работала. Политика компании предусматривает запрет на рабочем месте любых головных уборов, кроме форменных. Дело прошло все судебные инстанции, включая Верховный суд королевства, но иск так и не был удовлетворен.

Внутренние правила организации, запрещающие ношение на видном месте религиозных символов и знаков принадлежности к той или иной конфессии, включая головные платки, не является прямой дискриминацией, если оно применяется ко всем работникам в общем и недифференцированном виде, — заявил суд.

Фото: Jason Alden/Medicimage LTD/Global Look Press

Оковы из хиджаба

В прошлом такие судебные решения в ЕС уже принимались. Так, в прошлом году Европейский суд постановил, что работодатели вправе требовать от мусульманок, чтобы они снимали свои хиджабы, если компания соблюдает «нейтральный образ во избежание социальных конфликтов».

Мусульмане Запада считают эти судебные решения продолжением политики «постоянной дискриминации», в которой им приходится жить. По их мнению, крестовый поход европейского общества на хиджаб продолжается уже не первый год. Так, в Германии покрывать волосы не могут учителя в государственных школах и представители судебных органов, а во Франции женщин в хиджабе дисквалифицируют на спортивных чемпионатах.

Если Европа еще более-менее открыта к диалогу с хиджабами, то более экстремальную разновидность исламского одеяния — никаб, который закрывает все тело, оставляя открытыми только глаза, там не приемлют вовсе. С 2011 года никаб полностью или частично запретили в Бельгии, Австрии, Латвии и Дании. Уголовные сроки за ношение никаба, правда, пока что не дают, но во многие учреждения зайти в нем не получится — не пустят, плюс оштрафуют. Например, в Швейцарии за нарушение закона о никабе нужно заплатить около $1 тыс.

После каждой новой антиисламской инициативы в мусульманских социальных сетях возникают общественные кампании вроде флешмоба «руки прочь от моего хиджаба». Мусульмане со всего мира пытаются донести до европейских политиков, что такие законы только провоцируют дальнейший раскол между исламскими сообществами и коренным населением европейских стран.

Громче всего, как правило, звучит голоса политиков и имамов из государств Ближнего Востока, которые в один голос говорят об «унижении» мусульман и об их преследовании. Крупные арабские информагентства вроде катарской Al-Jazeera чуть ли не каждый год восхваляют смелость своих сестер за рубежом, которые, несмотря на все притеснения, продолжают держаться за веру.

Подобные притеснения действительно нередкое явление. Кроме правовых вопросов и штрафов есть и социально-общественный контекст. В странах Европы женщину в хиджабе, как правило, воспринимают как «недалекую и отсталую», которая не в силах понять, что она живет в свободной стране, а не в каком-то «кишлаке». Лишнее внимание в кафе, на улицах, в общественном транспорте, на пунктах досмотра приводит к тому, что многие представители нового поколения мусульманок на Западе не так уж и держатся за традиционную одежду, как этого могли хотеть их более ортодоксальные братья и сестры по вере.

Все чаще имамам задают неудобные вопросы о том, нужен ли на самом деле хиджаб на Западе, если вместо защиты он привлекает к женщине лишнее внимание. Правда, имамы, как правило, в ответ лишь ругают женщину за то, что она позволила себе задуматься о таком кощунстве, как ходить с непокрытой головой.

Фото: a01/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А был ли хиджаб?

Но на стыке исламских и западных обществ появляются реформисты, которые пытаются переиначить значение хиджаба. Мол, классические мусульманские богословы и правоведы все неправильно поняли, и на самом деле по исламу платок должен быть в душе, а не на голове. Они уверяют, что Аллах ниспослал пророку Мухаммеду откровение о традиционной одежде, чтобы разрешить лишь одну из из проблем, с которой сталкивалось аравийское общество. Так, реформистская трактовка событий гласит, что в то время по ночам, если женщина хотела в туалет, ей приходилось уходить далеко от дома или даже за границы города. Некоторые похотливые граждане стали пользоваться беззащитностью женщин, бегающих по нужде по ночам, поджидая их у «туалетов» и насилуя их. Дамы, которые принадлежали к большим семейным кланам и родам, носили джильбаб (традиционное цельное платье, покрывающее голову и тело), поэтому на них старались не нападать. Чаще жертвами становились более открыто одетые девушки, как правило, невольницы, за нарядами которых никто не следил. Реформистские мусульманки уверяют, что Аллах ниспослал стих о том, чтобы все покрывались только для того, чтобы насильники не могли отличить рабынь от свободных дам и перестали «приставать» к женщинам, опасаясь, что нападут на важную особу, а затем поплатятся жизнью.

О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Так их будут легче узнавать и их не подвергнут оскорблениям, — Коран 33:59.

Кроме этого, в шести с лишним тысячах стихов в Коране тема того, как должна одеваться женщина поднимается еще только два раза. В первом случае просто говорится, что дамы должны одеваться скромно. Во втором же упоминается модный во времена жизни пророка длинный платок, хвостики которого было принято оставлять за спиной, чтобы они красиво болтались по ветру. Если верить трактовке реформистов, то во время распространения ислама многие женщины носили эти платочки вместе с облегающим и большим декольте, а Аллах лишь требовал использовать концы платка, чтобы прикрыть грудь.

Кроме этого, в Коране больше нигде не говорится о том, как должна одеваться женщина. Прямой речи о хиджабе тоже нигде не идет. Само это слово если и встречается в Коране, то только в значении физической преграды или метафизического барьера между мирами.

Реформисты уверяют, что Аллах специально ограничился тем, что сказал, женщинам одеваться скромно. По их мнению, предписания о женской одежде в Коране намеренно ниспосланы общими и расплывчатыми, чтобы дамы могли сами для себя решать, что им надеть, в зависимости от общества и времени, в котором они живут. Они в целом считают, что ислам предусматривает для женщины гораздо больше свободы, чем принято считать. Так, первую жену пророка Мухаммеда Хадижу они называют самой что ни на есть феминисткой, у которой был свой караван и которая сама сделала предложение пророку.

Таким образом, исламские предписания о женщинах реформисты считают искаженными. По их мнению, богословы извратили изначальный смысл с помощью своих комментариев и сфабрикованных хадисов (изречений о словах и поступках пророка). К тому же коль скоро хиджаб — это предписание от Аллаха, тогда почему в мусульманских источниках достоверно подтверждено, что первые праведные халифы заставляли рабынь ходить по дому и обслуживать гостей топлесс? Один из ближайших сподвижников пророка и второй праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб даже избивал палками своих рабынь, если они одевались слишком скромно. Впрочем, правоведы уверяют, что он лишь беспокоился за своих рабынь, поскольку если бы они носили много одежды, то им было бы сложнее выполнять уборку по дому.

Фото: Memo Garcia/Xinhua/Global Look Press

Политическая мода

Но нужно понимать, что такого либерального взгляда придерживается относительно небольшое число мусульман на Западе. Для большинства из них по-прежнему самым страшным оскорблением будет услышать слова «ты не слушаешься своего мужа». Им гораздо ближе те самые «сфабрикованные хадисы», против которых выступают реформисты.

Если бы человеку было позволено падать ниц перед другим человеком, я бы приказал женщине пасть ниц перед своим мужем из-за его великих прав на нее. Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если бы у мужа от ног до макушки была язва, сочащаяся кровью и гноем, а женщина бы пришла и слизала это с него, она бы все равно не восполнила то, что должна ему, — говорил пророк.

Вообще, глядя на историю, можно увидеть, что «мода на хиджаб» достаточно циклична. Если взять изображения арабских женщин середины XX века, то можно заметить, что хиджаб встречается очень редко. Даже семьи основателей радикальных исламистских группировок вроде «Братьев Мусульман»* одевались достаточно светски. В 1960-х студентки самого авторитетного мусульманского училища Аль-Азхар в Каире сидели перед преподавателями без платков, а иногда и в юбках выше колена, и никто не говорил о распущенности и грехе

Дискурс хиджаба вернулся в арабский мир только после нескольких поражений подряд против Израиля, когда почти все ближневосточные государства не смогли одолеть крошечную страну. Эти проигрыши похоронили популярные на тот момент идеи о светском развитии и заставили арабов искать новые модели существования. Найти их многие смогли в «золотом веке» ислама. Якобы когда мусульмане следовали заветам своей религии, им удалось покорить полсвета.

К тому же в 1970–1980-х годах многие арабы отправились на заработки в страны Персидского залива, которые традиционно считались более религиозными. Возвращаясь на родину, они приезжали с более фундаментальными представлениями об исламе. Также снова актуальным сделали хиджаб исламистские радикальные группировки, продвигая его необходимость в своих речах. Они говорили, что мусульмане отстали от Запада лишь оттого, что Аллах наказывает верующих за распущенность их женщин.

Постепенно начало появляться все больше женщин в хиджабах. Из показателя отсталости он превратился в символ целомудрия и праведности. Даже прогрессивные студентки вузов начинали носить традиционную одежду, только чтобы поскорее выйти замуж. И вот сейчас большинство женщин стран Ближнего Востока носят хиджаб, но возможно их сестры из стран Запада, которые переосмыслили значение платка для религии станут причиной нового поворота в исламском представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо.

* «Братья мусульмане» — террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.