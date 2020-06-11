Взрыв произошёл в мечети в Кабуле

На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми готовилось покушение. Злоумышленники хотели напасть на политика во время его визита в город Мосул.

Премьер лично сообщил о готовящемся покушении. Данные об этом ему передали силовые структуры, которым удалось узнать об этом плане, сообщает телеканал Sky News Arabia. Мустафа аль-Каземи стал премьер-министром страны 9...