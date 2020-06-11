Взрыв произошёл в мечети в Кабуле

В пятницу, 12 июня, в мечети в западной части афганской столицы Кабул прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб и шестеро получили ранения.
Об этом сообщает телеканал TOLOnews.
Известно, что взрыв случился в мечети Шер Шах Сури. По информации издания Shamshad News, взрыв подтвердили в афганском МВД.
Как ранее писал NEWS.ru, 2 июня взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист. Инцидент произошёл в одной из мечетей города.
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