Востоковед указал на попытки Запада спровоцировать Иран Востоковед Багдасаров: Запад захотел спровоцировать Иран на военный конфликт

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран проводит военные учения на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке

Запад предпринимает попытки спровоцировать Иран начать военный конфликт, заявил востоковед Семен Багдасаров. Эксперт подчеркнул, что последствия вступления Тегерана в боевые действия на территории Ближнего Востока будут непредсказуемы не только для региона, но и для всего мира, пишет ИА SM.News.

Должно быть какое-то крупное столкновение. Весь мир вспыхнет, в этом регионе, уж точно. Все идет к тому, что Иран вмешается в открытую сам. <...> Если, скажем, по Ирану будет нанесен удар, а внутри Ирана есть несколько группировок, которые говорят, что надо самим начинать, тогда, да, может взорваться весь мир, — отметил востоковед.

По словам Багдасарова, удары по территории Израиля или по американским кораблям со стороны Ирана приведут к «большой войне». На данный момент желания обострять ситуацию у Тегерана нет, уточнил эксперт. Он отметил, что там понимают, к каким последствиям это может привести. Востоковед напомнил, что в странах Персидского залива находится большое количество военных американских баз.

Если начнется война, Иран будет вынужден наносить наряду с ударами по Израилю удары по этим базам. Можно представить, во что это обернется, — заключил эксперт.

Политолог Саймон Ципис ранее заявил, что Иран хотят спровоцировать на региональную войну. Таким образом он прокомментировал теракт на кладбище, где был похоронен иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.