Востоковед рассказал, кто может занять пост президента Ирана Востоковед Сажин: президентом Ирана станет радикальный консерватор

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

После гибели президента Ирана Ибрахима Раиси этот пост может занять представитель радикальных сил, а не либеральных, рассказал NEWS.ru востоковед Владимир Сажин. По его словам, в Тегеране продолжается жестокая борьба за власть между движениями, которые крайне близки по политическим взглядам.

Бывшие реформаторы отодвинуты от решения иранских проблем, то есть в настоящее время они не представляют серьезной силы. Поэтому выбор есть только из консерваторов и радикалов. Но среди них в последнее время особенно обозначилась междоусобная борьба за власть, хотя идеологически они мало чем отличаются друг от друга, — заявил Сажин.

Эксперт полагает, что не стоит ожидать перемен в политике Ирана, в том числе и в отношении России. По мнению востоковеда, пост главы государства займет человек, близкий к верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи. Сам аятолла, заметил Сажин, уже в преклонном возрасте, поэтому за его наследство разворачивается «подковерная борьба».

Неофициально были две кандидатуры на пост аятоллы. Это сын самого Хаменеи и президент Раиси. Но и теперь наследник лидера не единственный кандидат. Многие ему не доверяют: он молод, имеет недостаточно религиозных возможностей. Подковерная борьба будет продолжаться и может даже усилиться, — сказал Сажин.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил, что после гибели Раиси не стоит рассчитывать на резкие перемены в российско-иранских отношениях. Сенатор добавил, что контакты Москвы и Тегерана будут и далее укрепляться.