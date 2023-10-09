Военный эксперт раскрыл значение буквы V на израильских танках Военэксперт Клинцевич: букву V на танках ЦАХАЛ легко различить на дистанции

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Танк «Меркава»

Букву V давно наносят на израильские танки. Это простой графический символ, который легко различить приборами наблюдения, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, данная литера нанесена на военную технику под разными углами.

Буква V располагается на израильских танках под разными углами, где-то вертикальная, где-то перевернутая. Она долгое время используется израильтянами. Нужно понимать, что это целесообразность, простые графические символы, которые легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях. Когда мы принимали эти символы, мы тоже не закладывали никакой идеологии, а просто использовали удобные обозначения, — сказал Клинцевич.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что буквы V и Z на израильских танках означают принадлежность машины к конкретной роте внутри батальона. Литера V означает танк из первой роты, а Z — из пятой роты. Если V повернута острием в другую сторону по часовой стрелке, то это вторая, третья и четвертая роты соответственно.

В мае 2022-го в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки. Так в ведомстве ответили на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Парламентарий считает, что ответ Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении отношения к буквам.