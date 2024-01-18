Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана AFP: Пакистан нанес удары по группировкам боевиков в Иране

Фото: Irfan/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по территории Ирана, сообщает AFP. По информации агентства, атака была направлена против антипакистанских группировок в стране. Власти провинций Систан и Белуджистан сообщили о взрывах на границе Ирана.

Я только могу подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским группировкам боевиков <...> в Иране, — рассказал один из чиновников.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Пакистана уточняли, что этим утром на территории Ирана была проведена контртеррористическая операция под названием Marg Bar Sarmachar. По данным ведомства, удары были нанесены «по укрытиям террористов». В рамках операции военным удалось уничтожить несколько боевиков, говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Пакистан неоднократно сообщал Ирану, что на его территории укрываются так называемые сармачары. По словам представителей ведомства, стране были переданы досье с конкретными доказательствами и районами. Вместе с тем в сообщении говорится, что Пакистан уважает границы и суверенитет Ирана.

Утренние действия были предприняты ввиду получения достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности так называемых сармачаров, — сообщил МИД.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене. По словам американского чиновника, бомбардировке подверглась инфраструктура, откуда готовились обстрелы.