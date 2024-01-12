«Влипли по-крупному»: военэксперт сообщил об ударах США по Ираку Военэксперт Дандыкин: ситуация для США после ударов по Ираку станет скверной

Фото: US Navy/via Global Look Press

США и Великобритания из-за военной активности на Ближнем Востоке и, в частности, нанесения ударов по Ираку в ночь на 12 января оказались на грани крупной войны в регионе, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Вашингтон и Лондон «влипли по-крупному».

После произошедших обстрелов территорий Ирака ситуация для США может стать совсем скверной. Для США Ирак — больной вопрос. Сколько сил и средств они туда вбухали — сотни и сотни миллиардов долларов. А сейчас все это может совершенно спокойно сойти на нет. В Сирии ситуация схожая. Про Иран и говорить не приходится. Так что Британия и США влипли по-крупному и стоят на грани достаточно крупной войны в регионе, — рассказал Дандыкин.

В ночь на 12 января американские и британские вооруженные силы нанесли 73 удара по позициям хуситов в Йемене. По словам представителя движения хуситов «Ансар Алла» Яхьи Сариа, атакам подверглись столица Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хадджа и Саада. В результате ударов погибли пять бойцов движения, еще несколько человек получили ранения, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва осуждает эти атаки. По его словам, действия Вашингтона и Лондона нелегитимны с точки зрения международного права.