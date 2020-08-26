Власти Израиля разъяснили условия въезда в страну для иностранцев

https://static.news.ru/photo/2a85a6dc-e7a8-11ea-a360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Въезд на территорию Израиля для иностранных граждан возможен только при условии заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции страны и от других ведомств, следует из сообщения министерства туризма республики.

По словам директора департамента министерства туризма страны в РФ и СНГ Владимира Шкляра, опубликован обновлённый список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней не будет действовать требование об обязательном карантине по прилёте в Израиль. Тем не менее в перечне речь идёт не о туристах, а о гражданах, возвращающихся на родину, и о некоторых категориях иностранцев, которые попадают под определённые критерии, уточняет РИА Новости.

В ряде случаев въезд на территорию страны разрешен близким родственникам граждан Израиля, а также людям, приезжающим в республику для лечения, студентам, различным специалистам и некоторым другим категориям иностранных граждан.

Примечательно, что просьбы на прилёт в Израиль могут подавать граждане из всех стран, однако по прибытии из государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 предусмотрено прохождение 14-дневного карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что мировая индустрия туризма может лишиться 120 млн рабочих мест из-за пандемии COVID-19, заявил в ходе видеообращения генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Генсек ООН также призвал мировое сообщество перестроить туристический сектор таким образом, чтобы он стал безопасным и мог вернуть свои позиции как источник рабочих мест и стабильных доходов.