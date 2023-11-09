В Турции выдвинут глобальную инициативу по сектору Газа Эрдоган выступит с глобальной инициативой по режиму прекращения огня в Газе

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выдвинуть глобальную инициативу по режиму прекращения огня в секторе Газа, сообщает газета Hurriyet. При этом он намерен обсудить концепцию с мировыми лидерами, и МИД уже планирует ряд встреч.

Я намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с лидерами, президентами и премьер-министрами, — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал Израиль пешкой в руках Запада, которой тот может пожертвовать в любой момент. Он также заявил о намерении официально объявить Израиль военным преступником. По мнению турецкого лидера, Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти и прекратить атаки.

Позднее стало известно, что Эрдоган не намерен вести какой-либо диалог с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, после действий ЦАХАЛ в секторе Газа он исключил главу израильского правительства из числа своих собеседников.

Турецкий лидер добавил, что полностью разорвать дипломатические связи невозможно, поэтому МИД и Национальная разведывательная организация продолжают контактировать с Тель-Авивом, а также с Палестиной и ХАМАС. Эрдоган пояснил, что целью Анкары является «установление окончательного мира в израильско-палестинской проблеме».