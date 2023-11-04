Эрдоган отказался общаться с Нетаньяху Hürriyet: Эрдоган исключил Нетаньяху из числа своих собеседников

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен вести какой-либо диалог с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает газета Hürriyet. По его словам, после действий ЦАХАЛ в секторе Газа он исключил главу израильского правительства из числа своих собеседников.

Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули, — цитирует издание Эрдогана.

Он отметил, что действия Нетаньяху лишили его поддержки соотечественников. По словам Эрдогана, израильский премьер пытается вернуть ее, оправдывая «массовые убийства» религиозными доводами.

Турецкий лидер добавил, что полностью разорвать дипломатические связи невозможно, поэтому МИД страны, Национальная разведывательная организация продолжают контактировать с Тель-Авивом, а также Палестиной и ХАМАС. Эрдоган пояснил, что целью Анкары является «установление окончательного мира в израильско-палестинской проблеме».

Ранее Эрдоган назвал Израиль пешкой в руках Запада, которой тот может пожертвовать в любой момент. Он также заявил о намерении официально объявить Израиль военным преступником. По мнению турецкого лидера, Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти и прекратить атаки.