В США считают, что преемником Эрдогана может стать его зять WSJ: преемником Эрдогана может стать разработчик дронов Bayraktar

Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сельчук Байрактар и Реджеп Тайип Эрдоган

Новым президентом Турции после Реджеп Тайип Эрдогана может стать Сельчук Байрактар, который возглавляет специализирующийся на производстве БПЛА Bayraktar концерн, утверждает газета The Wall Street Journal. При этом издание напоминает, что такой вариант не исключал и сам Байрактар, если поступит соответствующая просьба от главы республики.

Отмечается, что 44-летний Сельчук Байрактар женат на дочери президента, он является совладельцем, главой совета директоров и техническим директором компании-производителя дронов. Он, согласно внутренним опросам, пользуется высокой общественной поддержкой. Также в статье утверждается, что сторонники Байрактара хотят сделать его кандидатом в главы республики. Сам он при этом не раз говорил, что не участвует в активной политике, но не исключил, что при определенных обстоятельствах может принять участие в президентской гонке.

Он является достойным и хорошо зарекомендовавшим себя зятем Эрдогана. Я думаю, что «идеальный шторм» указывает на Байрактара, — уверен профессор стратегии в Военно-морском колледже США Бурак Кадеркан.

Ранее экс-глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет занять президентское кресло в третий раз в случае, если в стране будут объявлены досрочные выборы. Он отметил, что такой способ вполне реален, поскольку в Конституции есть отдельное положение об этом.