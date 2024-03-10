Турецкий депутат объяснил, как Эрдоган может стать президентом в третий раз Боздаг: Эрдоган может стать президентом в третий раз на досрочных выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган сможет занять президентское кресло в третий раз в случае, если в стране будут объявлены досрочные выборы, объяснил экс-глава Минюста страны депутат Бекир Боздаг на своей странице в Twitter (Х). Для этого существует отдельное положение в Конституции, при этом закон запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Согласно этому положению Конституции, если Великое национальное собрание Турции решит возобновить выборы, у нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана есть конституционное право стать кандидатом в президенты в третий раз. Что принесет завтрашний день, неизвестно. Возможно, когда придет время, Великое национальное собрание Турции решит возобновить выборы и проложит путь нашему президенту снова стать кандидатом, — сказал Боздаг.

Ранее Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров, а справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.