В США готовят новый план по Ближнему Востоку Politico: администрация Байдена готовится к новой войне на Ближнем Востоке

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что этот процесс несет риски для переизбрания американского лидера, поскольку ему сейчас нужно сосредоточиться на внутренних проблемах.

Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт, — подчеркнули источники.

В частности, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена, атакующим коммерческие суда в Красном море, и определяют будущие атаки. Кроме того, сообщили собеседники газеты, разведчики готовят планы отражения ударов по США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Пентагон начинает многонациональную операцию «Страж процветания» по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. По словам главы ведомства, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канада, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».

До этого Центральное командование ВС США сообщило, что йеменские мятежники — хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили четыре атаки на три коммерческих судна в Красном море. По словам сотрудников ведомства, Вашингтон уверен, что обстрелы велись при поддержке Ирана.