В Сирии сработали системы ПВО

Сирийское государственное агентство САНА сообщило о срабатывании системы противовоздушной обороны. Причиной стали атаки с воздуха в провинции Сувейда и Дейр-эз-Зор.
ПВО отражают вражеские атаки в небе над Тель-Сохон в провинции Сувейда и Кабажеи в Дейр-эз-Зор, — говорится в сообщении.
На данный момент источник атаки и цели поражения неизвестны. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Вчера, 22 июня 2020 года, беспилотники атаковали район Джабле в Сирии. Однако системам ПВО удалось благополучно отбить налёт.
Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года террористы предприняли атаку несколькими дронами на авиабазу Хмеймим. Однако они были сбиты ещё на подлёте.
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