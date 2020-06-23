В Сирии сработали системы ПВО

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Минздрав Израиля сообщил о всплеске заболеваемости коронавируса в стране. За прошлые сутки было зафиксировано 459 новых случаев. Это наибольший прирост с 22 апреля 2020 года.

В связи с этим отдельные города и районы будут закрыты на карантин. Представители ведомства считают, что одной из причин всплеска могли стать вновь открытые предприятия, рестораны и бары. На данный...