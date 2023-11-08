В Саудовской Аравии отказались менять цены на нефть ради перемирия в Газе Bloomberg: Эр-Рияд не планирует менять цену на нефть для прекращения огня в Газе

Фото: Hu Guan/XinHua/Global Look Press

Саудовская Аравия на данный момент не рассматривает вариант корректировок цен на нефть ради прекращения огня в палестино-израильском конфликте, передает Bloomberg заявление министра инвестиций королевства Халида аль-Фалиха. По его словам, Эр-Рияд стремится призвать стороны к миру посредством дискуссий.

Это сегодня не обсуждается. Саудовская Аравия пытается найти мир посредством мирных дискуссий, — подчеркнул министр.

Ранее МИД королевства подчеркнул, что Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции Израиля в секторе Газа, так как это ставит под угрозу жизни мирных людей. Нарушения прав палестинского народа могут обернуться серьезными последствиями для стабильности в мире и регионе, подчеркнули дипломаты.

До этого Эр-Рияд обвинил в эскалации конфликта на Ближнем Востоке Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что именно неспособность СБ ООН принять необходимые меры для урегулирования стала причиной очередного обострения боевых действий в Газе. По мнению главы ведомства, поддержание мира является основной задачей организации, но она оказалась не в силах выполнить свою функцию.