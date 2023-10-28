Саудовская Аравия предостерегла Израиль от любых наземных операций в Газе

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Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции Израиля в секторе Газа, так как это ставит под угрозу жизни мирных людей, говорится в заявлении на странице МИД королевства в Twitter (X). Эр-Рияд предупредил, что продолжение нарушений прав палестинского народа может обернуться серьезными последствиями для стабильности в мире и регионе.

Любые наземные операции Израиля в Газе угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия, — заявили в саудовском МИД.

Ранее МИД России заявил о выходе палестино-израильского противостояния на новый уровень эскалации с началом наземной операции ЦАХАЛ в Газе. Москва призвала мировое сообщество консолидировать усилия и перевести ситуацию в дипломатическое русло для реализации формулы «двух государств». В МИД РФ напомнили, что целью является создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.

В палестинском движении ХАМАС ранее заявили, что попытка армии Израиля начать наземную операцию в секторе Газа провалилась. Член руководства ХАМАС Али Барака сообщил о безуспешных попытках прорыва ЦАХАЛ на трех направлениях. В результате израильская армия, по словам Барака, понесла большие потери. При этом в ЦАХАЛ не сообщали о каком-либо ущербе армии.