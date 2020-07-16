В МИД РФ назвали самые «горячие» регионы Сирии

https://static.news.ru/photo/4312de88-c771-11ea-9c37-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии сохраняется напряжённая ситуация.

Как передаёт РИА Новости, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, регионами САР с самой сложной обстановкой являются Идлиб и Заевфратье. Захарова рассказала, что действующие в зоне деэскалации террористические группировки продолжают дестабилизировать ситуацию, несмотря на совместные усилия России и Турции.

Захарова напомнила, что террористы интенсифицировали обстрелы позиций правительственных сил Сирии и гражданских объектов. Кроме того, 11 июля боевики атаковали авиабазу Хмеймим, используя два ударных беспилотника, а 14 июля на пути российско-турецкого патруля подорвали фугас. В последнем случае несколько военных пострадали. Захарова пообещала, что террористам окажут решительный отпор.

Обстановка в Заевфратье, по словам представителя МИД, характеризуется несколькими взрывоопасными факторами. Среди них рост протестов мирного населения против притеснения контролирующих регион курдов, ухудшение гуманитарной ситуации (прежде всего в лагерях перемещённых лиц) и активизация «Исламского государства» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории РФ группировка).

Как сообщал NEWS.ru, три боевика, входившие в состав группы, целью которой был шпионаж и сбор данных о военных объектах РФ, 14 июля были задержаны сирийскими военными. Шпионов доставили в город Тадмор, который находится вблизи Пальмиры.