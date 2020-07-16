В МИД РФ назвали самые «горячие» регионы Сирии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии сохраняется напряжённая ситуация.
Как
Захарова напомнила, что террористы интенсифицировали обстрелы позиций правительственных сил Сирии и гражданских объектов. Кроме того, 11 июля боевики атаковали авиабазу Хмеймим, используя два ударных беспилотника, а 14 июля на пути российско-турецкого патруля подорвали фугас. В последнем случае несколько военных пострадали. Захарова пообещала, что террористам окажут решительный отпор.
Обстановка в Заевфратье, по словам представителя МИД, характеризуется несколькими взрывоопасными факторами. Среди них рост протестов мирного населения против притеснения контролирующих регион курдов, ухудшение гуманитарной ситуации (прежде всего в лагерях перемещённых лиц) и активизация «Исламского государства» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории РФ группировка).
Как сообщал NEWS.ru, три боевика, входившие в состав группы, целью которой был шпионаж и сбор данных о военных объектах РФ, 14 июля были задержаны сирийскими военными. Шпионов доставили в город Тадмор, который находится вблизи Пальмиры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен