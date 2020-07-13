Сирийцы задержали шпионов, собиравших информацию о военных объектах РФ

https://static.news.ru/photo/a147b7c2-c58b-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Три боевика, входившие в состав группы, целью которой был шпионаж и сбор данных о военных объектах РФ, задержаны сирийскими военными. Шпионов доставили в город Тадмор, который находится вблизи Пальмиры.

Задержанные входили в состав вооружённой группы экстремистской организации «Магавир ас-Саура», группа подорвалась на минном поле, отправившись на задание, сообщает ТАСС. Задержанные утверждают, что они проходили инструктаж у американских специалистов.

Всего в группе было восемь человек, это семь бойцов и проводник, который занимается контрабандой, а также перевозит личный состав и наркотики. Боевики ехали на мотоциклах, когда налетели на мины. Погибли проводник и один боец. Остальные заблудились и начали искать выход, пока не попали в плен к сирийским войскам.

Задержанные признались, что получили крупную сумму для выполнения задания — это несколько тысяч долларов, но все деньги остались у командира, который и подорвался на мине. У взятых в плен экстремистов изъяты деньги, наркотики, оружие. Их показания изучают спецслужбы, проверяется причастность задержанных к другим подобного рода операциям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два ударных беспилотника боевиков были перехвачены и сбиты российскими средствами ПВО на базе Хмеймим в Сирии. Пострадавших нет и материальный ущерб базе не нанесён, она функционирует в плановом режиме.