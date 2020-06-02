В мечети Кабула прогремел взрыв

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало в одной из мечетей на севере Кабула.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные заложили взрывное устройство перед зданием фабрики в Боготе, которая производит медицинские маски. В результате взрыва пострадали два человека. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной версии следствия, бомбу могли заложить члены одной из преступных группировок.
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