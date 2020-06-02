В мечети Кабула прогремел взрыв

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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало в одной из мечетей на севере Кабула.

Как сообщил телеканал TOLOnews, в результате происшествия ранения получили три человека, в том числе имам мечети. Бомбу в действие привёл смертник. Ответсвенность за теракт пока никто на себя не взял.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные заложили взрывное устройство перед зданием фабрики в Боготе, которая производит медицинские маски. В результате взрыва пострадали два человека. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной версии следствия, бомбу могли заложить члены одной из преступных группировок.