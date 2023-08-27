В Ливане указали на неспособность США победить Россию Al Binaa: проект НАТО по нанесению поражения России провалился

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Проект Запада по нанесению России стратегического поражения потерпел провал, заявил обозреватель ливанского издания Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни. По его мнению, украинский конфликт показал военное бессилие «американо-натовской колониальной оси».

Вывод <...> заключается в том, что американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил. Особенно в свете разоблачения своего военного бессилия и неспособности своей военной промышленности создать условия для нанесения стратегического поражения России, а также Китаю, о чем неоднократно заявляли в Вашингтоне, — подчеркивается в публикации.

Журналист отметил, что эти «новые американские тенденции» говорят о военном поражении Вашингтона и Североатлантического альянса. Причем проигрыш превзойдет все поражения, которые наносились мировым империям за время существования США.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно встречался с генералами НАТО на польско-украинской границе. По его словам, главком ВСУ чаще всего проводит переговоры с британскими и американскими коллегами, поскольку они лучше других «знают и понимают» происходящее на фронте. Кроме того, Вашингтон и Лондон дают советы Киеву.