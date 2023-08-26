В Киеве подтвердили участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО Подоляк подтвердил участие главкома ВСУ в тайном совещании с генералами НАТО

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно встречался с генералами НАТО на польско-украинской границе, передает телеканал «Рада». Он отметил, что Залужный на регулярной основе проводит переговоры с представителями военных ведомств и генштабов союзников Киева.

Нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть. Пояснять партнерам, что и на каком направлении нам надо, можем ли мы рассчитывать и ожидать ли нам дополнительные дальнобойные ракеты, бронетехнику, противовоздушную оборону, — заявил Подоляк.

По его словам, главком ВСУ чаще всего проводит переговоры с британскими и американскими коллегами, поскольку они лучше других «знают и понимают» происходящее на фронте. Кроме того, Вашингтон и Лондон дают советы Киеву.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Залужный провел секретную встречу с военными чиновниками из стран НАТО. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинских войск. По версии газеты, недовольные ситуацией западные военные пытались «перезагрузить военную стратегию» Украины.