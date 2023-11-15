В Израиле рассказали о двух священных миссиях Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников

Фото: ЦАХАЛ

Перед израильскими войсками стоят две священные задачи — уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС и возвращение заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе. В ходе посещения одной из военных баз он подчеркнул, что в секторе Газа нет места, куда бы израильские силы не смогли бы добраться.

В Газе нет укрытий, нет приютов, нет мест, где могли бы скрыться убийцы из ХАМАС. Мы достигнем каждого уголка, уничтожим ХАМАС и вернем заложников домой — это наши две священные миссии, — отметил Нетаньяху.

Член чрезвычайного правительства и бывший глава Минобороны Израиля Бени Ганц во время общения с журналистами поддержал заявление Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Он также добавил, что Израиль будет выслеживать лидеров ХАМАС как в секторе Газа, так и в других частях мира.

Не будет городов-убежищ, не будет домов-убежищ. Мы доберемся туда, куда необходимо, чтобы искоренить детоубийц как на поверхности, так и под землей, в Газе и в других уголках мира. Мы будем преследовать их лидеров так же, как мы преследовали их штабы, — заявил Ганц.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Она утверждает, что военные стараются «не навредить гражданским». О начале штурма больницы израильская армия заранее уведомила медперсонал «Аш-Шифа». Сообщение последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.