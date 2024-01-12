В Израиле назвали ООН соучастницей террористических организаций в Газе Постпред Израиля Эрдан: ООН должна предстать перед судом в Гааге

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Гилад Эрдан

Организация Объединенных Наций должна ответить перед гаагским судом за соучастие в выкапывание террористических туннелей в секторе Газа, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. По его словам, которые цитирует РИА Новости, процесс в международном суде демонстрирует, что организация и ее институты «стали оружием на службе террористов».

Именно ООН должна предстать перед судом в Гааге за то, что она закрывает глаза и тем самым выступает соучастником выкапывания террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет, а также взращивания ненависти и убийства, — говорится в сообщении.

Также Эрдан отметил, что использование Конвенции о предотвращении геноцида против Израиля показывает, «что не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН». Политик призвал «выбросить на свалку истории» данное расследование.

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что многие члены персонала Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что предоставляемая ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».