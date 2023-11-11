Постпред Израиля обвинил сотрудников БАПОР в работе на ХАМАС

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Многие члены персонала Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа работают на движение ХАМАС, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, передает ТАСС. Эрдан также обвинил ООН и ее представителей в том, что предоставляемая ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».

ХАМАС контролирует все сферы жизни в секторе Газа, и многие сотрудники БАПОР являются членами движения, — отметил он в своем выступлении в Совете Безопасности ООН.

По словам Эрдана, дипломатический этикет требует от Израиля благодарить сотрудников ООН за проделанную работу, но, на его взгляд, представители организации распространяют дезинформацию, полностью оторванную от реальности. Эрдан также отметил, что ХАМАС предоставляет ООН всю информацию о ситуации в секторе Газа.

Ранее члены движения предложили Израилю устроить перемирие сроком на три дня. По мнению представителей ХАМАС, это позволит создать условия для безопасной передачи заложников, а также для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Предполагается, что одним из участников переговоров является директор ЦРУ Уильям Бернс, он обсуждает с членами движения число заложников, которых нужно освободить для организации временного затишья в боях.