В Иране запустят пилотный проект по приему российских карт «Мир»

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Торговый атташе посольства Ирана в РФ Мохсен Рахими сообщил газете «Известия», что в республике вскоре запустят пилотный проект по приему карт российской системы «Мир». В данный момент решаются технические задачи для налаживания бесперебойного процесса их приема, добавил дипломат.

Генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн рассказала изданию, что сначала следует наладить взаимодействие иранской платежной системы Shetab и «Мира», а также согласовать многие коммерческие и правовые условия. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский предположил, что запуск обслуживания карт «Мир» в Иране может занять от трех до шести месяцев.

Пока турпоток граждан России в Иран небольшой, не более 10 тысяч туристов, уточнило издание. Тем не менее, потенциал роста существует. Помимо этого, обслуживание карт «Мир» в дальнейшем поможет бизнесу и упростит перевод средств между странами.

Россиянам для путешествий лучше оформить банковские карты крупнейших международных платежных систем в Казахстане, так как республика является дружественной страной, рассказывал ранее финансовый эксперт Эван Голованов. Он подчеркнул, что гражданам РФ «не стоит уповать» на китайскую UnionPay. Эксперт напомнил, что отечественные карты «Мир» не всегда обслуживаются за пределами постсоветского пространства.