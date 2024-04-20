Россиянам объяснили, какие банковские карты принимают за рубежом Финансист Голованов: россияне могут оформить карту для путешествий в Казахстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам для путешествий лучше оформить банковские карты крупнейших международных платежных систем в Казахстане, так как республика является дружественной страной, рассказал NEWS.ru финансовый эксперт Эван Голованов. Он подчеркнул, что гражданам РФ «не стоит уповать» на китайскую UnionPay. Собеседник напомнил, что отечественные карты «Мир» не всегда обслуживаются за пределами постсоветского пространства.

Некоторым удается использовать UnionPay в странах Юго-Восточной Азии. Однако и на них уповать не стоит. Имеет смысл завести такую карту как дополнительное средство. Также можно обратить внимание на карты международных платежных систем, в том числе Visa и Mastercard. Банки некоторых дружественных стран, например Казахстана, выпускают такие карты для граждан России, — добавил Голованов.

Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» ввел запрет на любые денежные переводы, связанные с картами «Мир». Клиентов финансовой организации предупредили, что трансакции в приложении Freedom Banker на карты российской платежной системы теперь недоступны. В качестве альтернативы были предложены переводы с помощью системы SWIFT или выпущенных не в России Visa и Mastercard. Еще одним вариантом стало использование Цифра банка, который ранее входил в российский «Фридом Финанс», но был продан инвестиционной компании Freedom Holding.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил уверенность, что отказ ряда китайских банков принимать платежи из России в юанях никак не скажется на двусторонней торговле. Неудобства могут возникнуть для малых участников рынка из РФ, которым будет трудно перевести деньги в другие кредитно-финансовые организации КНР, констатировал он.