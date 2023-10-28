В Иране умерла студентка: при чем здесь хиджабы, как их носят в России В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба

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Армита Гераванд

В Иране умерла 16-летняя студентка после того, как к ней, предположительно, обратилась полиция нравов. Как это связано с хиджабами, как их носят в России и при чем здесь протесты?

Что случилось со студенткой в Иране

В Иране умерла студентка Армита Гераванд, которая впала в кому после контакта с полицией нравов в Тегеране. Предположительно, к девушке обратились из-за нарушения правил ношения хиджаба. Девушка пробыла в коме 28 дней.

По данным СМИ, в начале октября Гераванд с непокрытой головой спустилась в тегеранское метро и зашла в вагон поезда, после чего через несколько секунд ее без сознания вынесли на платформу. Правозащитники утверждали, что студентку избили полицейские из-за отказа надеть хиджаб.

Власти Ирана настаивают, что Гераванд потеряла сознание из-за низкого кровяного давления, после чего была госпитализирована. Врачи боролись за жизнь девушки четыре недели, однако 28 октября у нее наступила смерть мозга.

Родные Гераванд подтвердили официальную версию случившегося в эфире иранского телевидения. Однако сотрудники курдской правозащитной неправительственной организации Hengaw утверждают, что семья дала интервью под давлением.

Как в Иране боролись против хиджабов

В 2022 году из-за гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильно повязанный платок, в Иране начались массовые демонстрации. В СМИ предполагали, что девушка умерла из-за побоев, хотя власти это отрицали. За полгода акций были арестованы тысячи протестующих, четверых казнили.

Несмотря на временное затишье, на улицах иранских городов еще долгое время можно было встретить немало оппозиционно настроенных иранок, не соблюдающих шариатский «дресс-код». Жители страны ждали, какое решение примут власти по этому разделившему общество вопросу, поскольку Тегеран обещал найти компромисс.

Однако глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи весной 2023 года заявил, что с момента его заявления правоохранительные органы будут безжалостно преследовать всех нарушительниц и обеспечат исполнение «божественного указа» любой ценой.

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В конце октября стало известно, что в Иране актрис без хиджаба внесли в черный список. Заместитель руководителя Главного управления профессиональной оценки и надзора за кинематографом Ирана Хабиб Иль Беги в интервью государственному информагентству IRNA заявил, что запрет не коснется уже снятых фильмов с участием иранок без обязательного хиджаба, поскольку деньги уже потрачены. Однако в новых кинопроектах им сниматься запрещено.

«Ввиду ограничений эти актрисы больше не смогут продолжать свою карьеру в кино. Их предыдущие работы будут постепенно выходить в свет, чтобы соблюсти интересы кинопродюсеров, учитывая немалые деньги, вложенные в эти проекты. Но им будет запрещено участвовать в будущих киноработах», — сказал чиновник.

Как носят хиджаб в России

С 2007 года в Чечне женщины должны носить хиджаб в государственных учреждениях. В марте 2017 года парламент республики принял закон, разрешающий школьницам носить хиджаб на территории региона, несмотря на то, что в феврале 2015 года Верховный суд России признал законным запрет на демонстрацию религиозной атрибутики и ношение хиджаба в школах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 декабря прошлого года во время пресс-конференции в Грозном назвал противников хиджаба нацистами и сатанистами. Он призвал другие регионы России разрешать мусульманам носить никаб или чадру и молиться.

«Мы не просим многое. Те, кто с этим не соглашаются — они тоже же нацисты и сатанисты. Те, кто этого не разрешают — им нужно хорошо подумать. Посмотрите, как мы живем. У нас нет конфликтов на национальной почве. Нет розни. Мы не говорим христианам надевать хиджаб. Они должны одеваться как хотят, как требуют их традиции. Надо дать возможность мусульманам исповедовать свою веру, тогда он будет отстаивать свой город, регион и страну. Посмотрите, как мы живем и берите с нас пример» — сказал Кадыров.

В начале октября учениц одной из школ в поселке в Кабардино-Балкарии не пустили в школу в платках, рассказывали местные жители. Сообщалось, что подобная ситуация произошла в соседних селах. При этом позднее в администрации района заверили, что все школьницы допущены к занятиям.

В некоторых регионах России есть законы, запрещающие ношение одежды, закрывающей лицо. Это касается, например, бурки и никаба. Однако хиджаб, закрывающий только волосы и шею, не является запрещенным видом одежды.

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