В Иране стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/fedee39c-6aa9-11eb-bcad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иране началась вакцинация населения российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Церемонию начала вакцинации показало государственное телевидение республики.

Вакцинация стартовала в больничном комплексе имама Хомейни в Тегеране. Первым, кто получил дозу «Спутника V», стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Саида Немаки. Как отмечают местные СМИ, одновременно с комплексом имама Хомейни вакцинация начнётся и в больницах других провинций страны.

Первая партия вакцины «Спутник V» была поставлена в Тегеран 4 февраля. Первыми в очереди на получение прививки являются сотрудники отделений интенсивной терапии в иранских поликлиниках. Затем вакцину получит остальной медперсонал, после чего прививки смогут сделать пожилые люди в домах престарелых и граждане старше 65 лет.

По последним данным, за время пандемии в Иране было зафиксировано 1 473 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни 58 536 граждан страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершило научное консультирование центра Гамалеи по вакцине «Спутник V». Теперь разработчик может подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе.