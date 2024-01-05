В Ираке указали на дверь американским военным Премьер Ирака заявил о необходимости вывода из страны международной коалиции США

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS/Global Look Press

Власти Ирака формируют комитет для дальнейшего закрытия миссии международной коалиции, возглавляемой США, заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани. По его словам, которые передает Reuters, оправдания для присутствия в Ираке американских военных закончились.

Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, — сказал ас-Судани.

Он подчеркнул, что в состав комитета войдут представители военной коалиции. Премьер-министр также осудил последние атаки коалиционных сил на отряды народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которые он назвал неотъемлемой частью иракской армии.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится к новой войне на Ближнем Востоке. По информации западных СМИ, американские военные разрабатывают планы отражения ударов со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии. Журналисты заявили, что напряженная обстановка на Ближнем Востоке несет риски для переизбрания американского лидера во время выборов осенью 2024 года, поскольку ему необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах.