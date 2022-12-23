Ученье - свет: исламские страны против необразованных афганских женщин Пока власти Афганистана в Кабуле пытаются смягчить нормы шариата, духовные лидеры в Кандагаре не дают отойти от традиций

Фото: Elaha Sahel/Xinhua/Global Look Press

Когда движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в сентябре 2021 года, его руководители не раз заявляли, что будут стараться привести афганские реалии в соответствие с мировыми нормами XXI века. Однако пообещать оказалось легче, чем сделать, и в результате талибы не стали отказываться от традиционных социальных норм, основанных на шариате. Так, на днях власти Исламского Эмирата Афганистан, как называют страну сами талибы, вновь разочаровали международное сообщество, запретив женщинам посещать высшие учебные заведения. На этот раз действия Кабула раскритиковали даже доброжелатели вроде Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Интим в глазах смотрящего

Вечером 20 декабря в Министерстве образования Афганистана кипела работа. Перед ведомством поставили важную задачу — разослать всем высшим учебным учреждениям страны новое постановление: женщин в вузы больше не пускать.

Вас всех проинформировали о необходимости немедленно выполнить приказ о приостановке образования женщин до дальнейшего уведомления, — заявил министр высшего образования Афганистана и обладатель пышной кучерявой черной бороды Неда Мохаммад Надим.

Уже на следующий день перед вузами страны собрались силы безопасности. Вооруженные талибы не давали студенткам пройти на лекции, чем довели многих девушек до слез.

Почему талибы вдруг решили пойти на такой шаг, с точностью сказать нельзя. Когда «Талибан» издавал похожие запреты ранее, от представителей движения звучали самые разные объяснения и оправдания. То они говорили, что школьницам нельзя ходить в школу, так как для них еще не придумали школьную форму, которая бы не вызывала нескромных мыслей у смотрящих. То уверяли, что ограничения связаны с нехваткой женщин среди преподавателей. Бывало и такое, что вину перекладывали на американцев. Вот, мол, они не возвращают заблокированные деньги, чтобы мы построили женские школы.

В любом случае корень у всех этих проблем один. Дело в том, что талибы исходят из исламского принципа, который гласит, что присутствие лиц разного пола в одном пространстве — плохая идея. Ведь о том, что многие мужчины и женщины, будучи рядом, могут думать только друг о друге, говорится в одном из преданий о жизни пророка Мухаммеда:

Однажды красивая женщина из числа самых прекрасных молилась, находясь за Пророком. Некоторые люди присоединились к молитве, но встали в первом ряду, чтобы не видеть ее. Другие же встали в ряд за женщиной, а затем смотрели на нее из-под своих рук, — говорится в предании, которые мусульмане считают аутентичным.

Если страсть запросто смогла отвлечь мусульман от молитвы, да еще и в присутствии самого посланника Аллаха, то что уж говорить об уроках с юными афганскими девами.

Фото: Ton Koene/picture alliance/Global Look Press

Не одобряем вас, братья

И хоть решение не допускать женщин в вузы, вероятно, приняли из богобоязненных побуждений, мусульманский мир эту инициативу не оценил и никакой религиозной солидарности талибы не получили.

С афганскими «борцами против порока» не согласились, например, в Турции. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын прямо сказал, что запрет талибов «противоречит духу ислама» и вообще «не имеет отношения к религии». И это Турция, которая еще в марте призывала мировое сообщество признать правительство талибов и наконец дать Афганистану официально стать Исламским Эмиратом.

C турками согласилась Саудовская Аравия, которая сама придерживается шариата. На родине пророка Мухаммеда выразили «удивление и сожаление». Не менее сильно сожалеют и в ОАЭ. И хотя Абу-Даби поддерживает отношения с «Сетью Хаккани»* — влиятельной фракцией внутри Талибана, но шаг братьев по вере эмират все равно совсем не оценил.

Я хочу выразить наше глубокое разочарование «Талибаном». Мы решительно осуждаем это решение, — отругала талибов заместительница посла Объединенных Арабских Эмиратов в ООН Амейра аль-Хефейти. — Этот шаг полностью лишает девушек и женщин Афганистана какой-либо возможности участвовать в общественной жизни страны и перспектив.

К удивлению талибов, их не поддержали даже в Дохе, где у движения открыто официальное представительство c 2013 года. В Министерстве иностранных дел Катара присоединились к осуждению и сказали, что решение талибов не только нарушает права человека, но и наносит значительный экономический ущерб стране. Так, по данным ООН, изоляция женщин обходится Афганистану в $1 млрд, или 5% ВВП. Окрыленный успешным проведением чемпионата мира по футболу Катар призвал Афганистан равняться на катарские порядки истинно мусульманской страны, в которой женщины тем не менее обладают всеми правами и спокойно получают образование.

Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долюшка женская

Хотя мусульманские страны и удивляются поведению талибов, мировые эксперты еще прошлым летом отмечали, что не стоит верить обещаниям новой афганской власти о том, что «Талибан» коренным образом изменился с конца 1990-х. Так, после прихода к власти в августе 2021 года, талибы сначала разделили школьные и университетские классы на мужские и женские. Также частью школьной формы стал мусульманский головной платок — хиджаб.

Впрочем, в отличие от 1990-х позитивные изменения все же есть. Как минимум талибы не говорят, что запрещают женщинам учебу навсегда, а обещают, что нужно только немного подождать, пока муллы и имамы разработают специальные механизмы образования в соответствии с правилами шариата.

Более того, вопрос о женском образовании вызывает бурные дискуссии и раскол внутри самого же «Талибана». Так, прогрессивные (по меркам талибов) политики из Кабула считают, что нужно идти в ногу со временем, выполнять данные мировому сообществу обещания и налаживать отношения со всеми государствами. Если не ради прав человека, то хотя бы, чтобы вернуть деньги Афганистана, замороженные в иностранных банках после прихода «Талибана» к власти.

Но у духовных лидеров из города Кандагар (бывшая фактическая столица движения) гораздо больше власти, они хотят строит «настоящий исламский эмират» без харамных (греховных) веяний. Пользуясь своим авторитетом, лидеры отменяют небогоугодные решения столичных талибов.

Например, вспоминается март 2022 года, когда власти из Кабула с радостью объявили об открытии женских школьных классов

Мы наконец открываем врата школ для девочек. И мы делаем это не для того, чтобы порадовать международное сообщество или добиться признания в мире. Мы делаем это, чтобы дать образование и другие возможности для наших девочек, — заявлял представитель Министерства образования Афганистана Азиз Ахмад Райан.

Но, из-за тех самых духовных лидеров юные школьницы не проучились даже одного дня. Влиятельные лица тут же потребовали прекратить «непотребства» и закрыть женские классы.

Запрет на учебу не единственная проблема женщин в Афганистане. В марте им запретили ездить между городами без так называемого махрама (близкого родственника мужского пола). А в ноябре сказали, что они больше не могут посещать публичные пространства, включая парки или спортзалы.

Мировое сообщество особенно волнует возросший уровень насилия против женщин, в том числе домашнего.

Вот, например, сейчас мировые СМИ обсуждают историю 75-летнего дедушки из города Газни на востоке Афганистана. Старик ворвался в дом одного из своих родственников и пристрелил его за то, что тот якобы переспал с его дочерью. Дедушку привели в один из талибских судов. Как правило, это небольшая комнатка, в которой в кругу сидят знатоки шариата. Унизительными пощечинами и криками они выбивают из подсудимого сведения.

Дедушке сказали: хотя он и поступил правильно, убив прелюбодея, но он сильно ошибся, лишив родственника жизни без суда. В итоге старика тоже приговорили к смертной казни. Причем повесить убийцу должны будут члены семьи убитого возлюбленного девушки. В итоге «афганская Джульетта» осталась без диплома, без возлюбленного, без отца и без девственности. И таких трагедий сейчас в Афганистане сотни, если не тысячи.



* Движение находится под международными санкциями за террористическую деятельность.