Турецкие моряки пропали без вести после крушения сухогруза в Мраморном море

Фото: Береговая полиция Турции

Турецкие спасатели начали проводить поисковую операцию в Мраморном море после крушения 69-метрового грузового судна, сообщает издание Yeni Şafak. По его данным, судно затонуло к юго-западу от острова Имрали. Экипаж корабля, состоявший из шести человек, пропал без вести. На их поиски направлены две группы спасателей из главного управления по безопасности прибрежных районов, три катера и вертолет.

Началась спасательная операция для экипажа 69-метрового грузового судна, которое затонуло к юго-западу от острова Имрали в Мраморном море, — говорится в сообщении.

Губернатор турецкой Бурсы Махмут Демирташ подчеркнул, что спасатели делают все возможное для того, чтобы найти моряков. По предварительным данным, все они являются гражданами Турции. Однако поиски членов экипажа сухогруза осложняются сильными волнами. В свою очередь, представители Министерства транспорта Турции заявили, что вертолет, отправленный к месту происшествия, так и не смог взлететь. На месте предполагаемого крушения корабля обнаружили пустой спасательный плот.

Как сообщалось ранее, в США обнаружили обломки сухогруза «Арлингтон», затонувшего еще в 1940 году. Их не могли найти 84 года. Отмечается, что корабль ушел на дно после столкновения с другим судном во время сильного шторма. В результате кораблекрушения погиб капитан «Арлингтона» Фредерик Берк.